Watch: पलक झपकते ही 2 खरगोश और मुर्गा निगल गया अजगर, फिर डर के मारे सिट्टी-पिट्टी हुई गुम

Python Ate Two Rabbits And One Rooster In Seconds: यूं तो सोशल मीडिया (Social Media) पर आपने कई वायरल वीडियो (Viral Video) देखें होंगे लेकिन, आज कल अजगर (Python) का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक अजगर पहले पलक झपकते ही 2 खरगोश (Rabbits) और 1 मुर्गा (Roostrtr) निगल जाता है लेकिन, बाद में मारे जाने के डर के कारण वो तुरंत ही सारा खाना उगल देता है और बचने की कोशिश करने लगता है. अजगर के इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं.

अजगर ने खा लिए 2 खरगोश और 1 मुर्गा

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अजगर एक पॉल्ट्री में घुस जाता है और वहां 2 खरगोश और 1 मुर्गा खा लेता है. इस दौरान वहां कुछ लोग पहुंच जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं. फिर उनसे बचने के लिए अजगर भागना चाहता है लेकिन, भाग नहीं पाता है क्योंकि खाने के बाद उसके शरीर का वजन भारी हो जाता है और वो तेजी से चल नहीं पाता है. वहीं दूसरी तरफ मौके पर मौजूद लोग शोर मचाते रहते हैं.

खतरा देख अजगर ने उगल दिया खाना

इसके बाद अजगर वहां से निकलने के लिए एक तरकीब निकालता है. वो सबसे पहले अपने शरीर का हल्का करने के लिए, जो 2 खरगोश उसने खाए थे उनको उगल देता है. वायरल वीडियो में अजगर 2 खरगोश को अपने मुंह से उगलता हुआ दिखाई दे रहा है.

यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

बता दें कि अजगर के इस वायरल वीडियो पर लोग मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भैया अजगर जी जब पचा नहीं सकते तो इतना खाते क्यों हो? वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि अरे भाई उसे खाने दो ठीक से.

वायरल वीडियो पर कमेंट करते हुए तरुण नामक एक यूजर ने लिखा कि उसकी कैपेसिटी इससे भी ज्यादा खाने की होती है लेकिन, खाने के कुछ टाइम तक वो ज्यादा मूव नहीं कर सकता इसलिए जब उसको आसपास खतरा महसूस होता है तो खाई चीज बाहर निकाल देता है.

