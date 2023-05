Video: पलक झपकते ही खूंखार मगरमच्छ को निगल गया भयानक अजगर, पेट चीरकर निकालना पड़ा बाहर

मगरमच्छ को निगल गया विशालकाय अजगर

जैसा कि आप वायरल होने वाले इस वीडियो में देख सकते हैं कि डॉक्टर्स अजगर के निचले हिस्से को छूकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अंदर क्या भरा हुआ है. हालांकि, उन्होंने भांप लिया और फिर अजगर को फाड़कर उसे बाहर निकाला. जब डॉक्टर्स ने यह देखा तो वह खुद पर भरोसा नहीं सके कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है. वीडियो को टेरिफायिंग नेचर (@TerrifyingNatur) द्वारा ट्विटर पर इस कैप्शन के साथ साझा किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा, “18 फुट के बर्मीज अजगर के शरीर में 5 फुट का मगरमच्छ मिला.”

5-foot alligator found in the body of an 18-foot Burmese python. pic.twitter.com/xunFsMxAJq

— Terrifying Nature (@TerrifyingNatur) May 5, 2023