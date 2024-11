साल 1943 में कक्षा 5वीं की कॉर्मस परीक्षा में आए थे ऐसे सवाल, आज के इंजीनियर्स भी नहीं दे पाएंगे जवाब!

1943 Question Paper Viral: क्या आप आज के सवालों को हल करने के लिए गूगल का सहारा लेते हैं? जरा सोचिए करीब 70-80 साल पहले सवालों का जवाब पाने के लिए लोग पहले किताबों में उलझा करते थे, या फिर संबंधित टीचर के पास जाकर उसका हल मांगा करते थे. फिलहाल, आज का समय बदल चुका है. अब तो लोग ऑनलाइन क्लास, फोन या फिर गूगल का सहारा लेकर अपने जवाब खोज लेते हैं. स्कूलों में अब पढ़ाई भी ऑनलाइन बेस्ड हो चुकी हैं. इतना ही नहीं, प्रोजक्ट बनाने का भी ट्रेंड कुछ सालों पहले आया. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो करीब 80 साल पहले सन 1943 में एक स्कूल का हाई ईयरली क्वेश्चन पेपर है.

1943 में 5वीं क्लास का प्रश्न पत्र वायरल

इस वायरल होने वाले पेपर में आप देख सकते कि यह पेपर कॉमर्स का है और इसमें कुल 10 सवाल पूछे गए हैं. सन 1943-44 के प्रश्न पत्र में कुल 10 सवालों में से 8 सवाल के जवाब देने हैं और छात्र के पास सिर्फ ढाई घंटे हुआ करते थे. यह प्रश्न पत्र कुल 100 अंक है और पासिंग मार्क्स 33 है. इस पुराने प्रश्नों को देखने के बाद आज के 10वीं के छात्र भी हैरान रह जाए. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस प्रश्न पत्र को देखकर पढ़े-लिखे लोग भी सोच में पड़ जाएंगे. इस तस्वीर को रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर बद्री लाल स्वरंकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है.

Look at the standard of #Class_V papers in the half yearly #examination in 1943-44 in #India. The #matric_system has made the system so easy! pic.twitter.com/kMYoP2fgnL

— Badri Lal Swarnkar IAS (R) (@BLSwarnkar2) May 2, 2023