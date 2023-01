'कौन बनेगा करोड़पति' में प्रेग्नेंसी पर पूछा गया ऐसा सवाल, सानिया मिर्जा ने ट्वीट करके यूं लिए मजे

Who Wants To Be A Billionaire TV Show: न सिर्फ भारत में बल्कि अन्य देशों में भी 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसे टीवी शो होते हैं. हर जगह लगभग एक ही फॉर्मेट में टीवी शो किया जाता है. शुरुआती सवाल सिंपल होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे लेवल बढ़ने लगता है तो सवाल की डिफिकल्टी भी बढ़ जाता है. कई रियलिटी टीवी शो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के विषय पर आधारित हैं. ये रियलिटी टीवी शो अक्सर लोगों को उनके ज्ञान का टेस्ट करते हैं और पैसे जीतते हैं. हालांकि, शो में कुछ कठिन सवालों का सामना करना पड़ता है. हाल ही में, एक सवाल ने कई नेटिजन्स का काफी ध्यान खींचा.

'हू वॉन्ट्स टू बी ए बिलियनेयर' में पूछा गया सवाल

विंबलडन 2013 के विजेता व फ्रांसीसी टेनिस खिलाड़ी मैरियन बारटोली (Marion Bartoli) ने रियलिटी टीवी शो 'हू वॉन्ट्स टू बी ए बिलियनेयर?' (Who Wants To Be A Billionaire) का एक स्नैपशॉट शेयर किया, सवाल में लिखा था, "इनमें से किस महान टेनिस खिलाड़ी ने आठ सप्ताह की गर्भवती होने पर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था?" इन सवालों पर दिए गए विकल्प थे: एंडी मरे, रोजर फेडरर, जॉन मैकेनरो और सेरेना विलियम्स. इस ट्वीट के शेयर होने के बाद इसने खूब सुर्खियां बटोरी. यहां तक कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भी ट्वीट को शेयर किया और लिखा, "बहुत कठिन सवाल."

देखें ट्वीट:

इस पर लोगों ने भी दी अपनी प्रतिक्रियाएं

पोस्ट के वायरल होने के बाद से ही कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. पोस्ट को दो हजार लाइक्स और कई कमेंट्स मिले हैं. ट्विटर कमेंट्स में एक व्यक्ति ने मजाक में लिखा, "मुझे आशा है कि उसके पास लाइफ लाइन होगी! यह एक कठिन सवाल है!" एक अन्य यूजर ने लिखा, "कंटेस्टेंट को तो अपने जीवनकाल में सबसे कठिन सवाल का सामना करना पड़ा होगा!" एक अन्य यूजर ने भी मजाक में लिखा, 'ऐसे सवाल आए तो बच्चे भी मिलेनियर बन जाएंगे.'

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं