Viral: पकड़ी गई 550 किलो की ऐसी अनोखी मछली, कीमत और खासियत उड़ा देगी होश

Anti Depressant Medicines: सोशल मीडिया पर अक्सर आपने रहस्यमयी जीवों की तस्वीरें वायरल होती हुई देखी होंगी. कितनी हैरानी की बात है कि समुद्र (Sea) की गहराइयों में कितने रहस्य छुपे होते हैं और हम इंसान इतनी रिसर्च के बाद भी कुछ ही रहस्यों (Mystery) के बारे में जान पाए हैं. हाल ही में एक मछली की तस्वीरों ने सबको चौंकाकर रख दिया है.

मछली की दुर्लभ प्रजाति

जानकारी के मुताबिक ओडिशा (Odisha) के बालासोर से एक दुर्लभ मांसाहारी प्रजाति की मछली को पकड़ा गया है. इसका नाम मार्लिन उर्फ ​​सेलर मार्लिन (Sailor Marlin) बताया जा रहा है. इसके अलावा इस मछली का वजन 550 किलोग्राम है. इस मछली को जाल में फंसाकर पकड़ा गया. पहले आप भी इंटरनेट पर वायरल हो रही इसकी फोटोज (Viral Photos) को देखिए...

Odisha| A rare carnivorous species fish called Marlin AKA Sailor Marlin weighing 550kg was netted in Balasore. The fish was sold for Rs 1 Lakh.

It is said that remains of this fish are used to make anti-depressant medicines: Parthasarathi Swain, Assistant Fisheries Officer pic.twitter.com/QUFFWk426s

— ANI (@ANI) November 15, 2022