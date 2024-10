Ratan Tata के पड़ोसी ने बताया ऐसा किस्सा जिसे कभी किसी ने भी नहीं सुना होगा, सड़क पर चलते-चलते वह...

Ratan Tata Neighbour Story: एक राष्ट्र अपने प्रतीक के नुकसान का शोक मना रहा है क्योंकि प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा ने बुधवार रात अपनी अंतिम सांस ली. टाटा संस के अध्यक्ष एमेरिटस रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया. वह 86 वर्ष के थे. उद्योग और परोपकार का एक विशाल प्रतीक रतन टाटा को अपनी दयालु प्रकृति के लिए उतना ही जाना जाता था जितना कि अपनी व्यावसायिक समझ के लिए. उनके निधन के बाद कई मुंबईकरों ने आम आदमियों के बीच विनम्र रहे रतन टाटा के अपने-अपने किस्से शेयर किए. कई दशक पहले कोलाबा में पड़ोसी रहीं एक महिला ने उनकी एक कहानी लोगों संग शेयर की.

लोगों ने रतन टाटा को कुछ ऐसे किया याद

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर लोटस नाम से जाने जाने वाले एक एक्स यूजर ने रतन टाटा को एक बहुत ही सरल व्यक्ति के रूप में याद किया, जो हमेशा पड़ोस के बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए रुक जाते थे. महिला ने याद किया, "मुझे सर रतन टाटा की कुछ अच्छी यादें हैं. जब मैं कुछ दशक पहले कोलाबा में रहती थी, तो वह बख्तवर में मेरे अगले ही दरवाजे पर रहते थे और हर शाम अपनी शॉर्ट्स और टी-शर्ट में अपने 2 डोबर्मन कुत्तों को टहलाने जाते थे."

I have some nice memories of Sir #RatanTata when I used to live in Colaba some decades ago,he used to live next door in Bakhtawar nd would religiously walk his 2 Doberman dogs every evening in his shorts nd Tshirt,would spot him sometimes at the US club playing tennis nd having… pic.twitter.com/uCUKmhBF0U

— Lotus (@LotusBharat) October 9, 2024