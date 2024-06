ले भटाभट, दे टपाटप... मार-मारकर कर दिया लाल-पीला: ऋषिकेश में राफ्टिंग का नया Video आया सामने

Rishikesh Rafting Fighting Video: ऋषिकेश को लंबे समय से आध्यात्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है. यहां दुनिया भर से लोग ज्ञान और रोमांच की तलाश में आते हैं. पर्यटक प्राचीन मंदिरों को देखने, गंगा आरती के मनमोहक समारोह का अनुभव करने और रिवर राफ्टिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों में शामिल होने के लिए ऋषिकेश आते हैं. लेकिन हाल ही में इस रोमांचक खेल की शांति एक परेशान करने वाली घटना से भंग हो गई जिसे एक वायरल वीडियो में कैद कर लिया गया. इस वीडियो में गंगा नदी के किनारे टूरिस्ट और राफ्टिंग गाइडों के बीच झगड़े को दिखाया गया.

टूरिस्ट और गाइड के बीच हुआ जमकर झगड़ा

इस वीडियो में दिखाया गया है कि टूरिस्ट और राफ्टिंग करने वाले लोगों के बीच में झगड़ा हुआ. इस झगड़े की वजह को तो वीडियो में नहीं बताया गया, लेकिन आपस में हाथापाई और चीख-पुकार साफ देखी जा सकती है. यहां तक कि कुछ लोग राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डंडों को भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये झगड़ा काफी गंभीर था. एक शख्स ने दूर से खड़े होकर इसका वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और उसने यह भी बताया कि राफ्टिंग गाइड और टूरिस्ट के बार यह झगड़ा हुआ है. हालांकि, एक शख्स को कुछ लोग मिलकर बुरी तरह पीटते हुए नजर आए.

Kalesh b/w Tourists who had come for rafting and boatmen clashed. As a result, many people got injured. This video of the fight that took place on the banks of the Ganges has gone viral, Rishikesh UK

pic.twitter.com/jJNxXNMaxd

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 8, 2024