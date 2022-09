Portugal जाने के लिए फ्लाइट में बैठा शख्स, सोकर उठा तो पहुंच गया दूसरे देश; फिर हुआ ऐसा

Shocking News: 'जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना...' बॉलीवुड का यह गाना तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी असलियत में कुछ ऐसा होते हुए सुना है? जब आप किसी जगह जाने के लिए सफर पर निकलते हैं, लेकिन अचानक आप ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर आपको जाना ही नहीं था तो ऐसा महसूस होगा? क्या आप इस बात को लेकर परेशान नहीं हो जाएंगे? फिलहाल, ऐसा ही एक यात्री के साथ हुआ, जो पुर्तगाल के लिए रयान एयर (Ryanair Flight) की उड़ान में सवार हुआ, लेकिन इसके बजाय वह स्पेन पहुंच गया.

जाना था पुर्तगाल और पहुंच गए स्पेन

उड़ान भरने वाले बैरी मास्टर्सन (Barry Masterson) ने ट्विटर पर अपनी दुर्दशा के बारे में बात की. वह उन कई लोगों में से एक थे जो 16 सितंबर को डबलिन से रायनएयर की उड़ान में सवार थे. वह अपने बिजनेस ट्रिप के लिए पुर्तगाल जाने वाले थे, लेकिन उन्हें ऐसी जगह लैंड होना पड़ा जहां जाना ही नहीं था. सभी यात्री यह सोचकर उड़ान में सवार हुए कि वे पुर्तगाल जा रहे हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद सभी दंग रह गए जब वह स्पेन की धरती पर उतरे. सभी स्पेन के मैलागा में लैंड किए. चौंकाने वाला हिस्सा यह था कि यह स्थान लगभग चार घंटे की ड्राइव दूर है और अपने इच्छित गंतव्य से पूरी तरह से अलग देश में है.

Morale is low, some people are only just realising we're in Spain

Flight staff are trying to calm the crowd with the promise of the mystery box of answers that someone else will provide when we get in the airport

— Barry Masterson (@BarryMasterson) September 17, 2022