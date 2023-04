Peru River: फिर लाल दिखा इस नदी का पानी, दुनिया ने देखा दुर्लभ नजारा..जानिए क्यों होता है ऐसा

इसका पानी लाल होता है

दरअसल, यह एक बहुत ही अद्भुत नजारा और दुर्लभ नजारा है. यह नदी पेरू की लाल नदी है, जिसका पानी खून की तरह लाल होता है. जब-जब इसका वीडियो दुनियाभर में वायरल होता है, इसे देखकर लोग चौंक जाते हैं. लोगों को यकीन नहीं होता है कि वास्तव में यह नदी है और इसका पानी लाल होता है. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने पूछा कि इसका पानी लाल क्यों है.

मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड

जानकारी के मुताबिक स्थानीय तौर पर इस नदी का नाम पुकामायु है. क्वेशुआ भाषा में पुका का अर्थ होता है लाल और मायू का मतलब नदी होता है. मान्यता है कि नदी में मौजूद खनिज तत्वों की वजह से पानी लाल है. आयरन ऑक्साइड की वजह से ऐसा है. यहां के पहाड़ों में पाए जाने वाला मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड है नदी में बहकर आता है.

इतना ही नहीं यह भी कहा जाता है कि यहां के पहाड़ और घाटियों में एक नहीं बल्कि कई खनिज पदार्थ हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नदी के पास जो पहाड़ मौजूद है वो लाल बलुआ पत्थर का बना है और जब पानी पड़ता है तो वह भी लाल हो जाता है. कुल मिलाकर एक साथ कई कारण हैं जिसके चलते इस नदी का पानी लाल हो जाता है.

The red river in Cusco, Peru,

flows crimson because of the iron oxide run offs from the local mountains in the rainy seasonpic.twitter.com/aar4Rq85Ec

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) March 31, 2023