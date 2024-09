LinkedIn पर लड़की संग सेक्सुअल हैरेसमेंट, चैट पर लिखी घटिया बातें, स्क्रीनशॉट हुआ वायरल

LinkedIn Viral Post: एक दिल्ली की महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि कैसे उन्होंने लिंक्डइन कनेक्शन से सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना किया. दो बच्चों की मां ने कहा कि सभी अधिकार होने के बावजूद वह पूरी तरह से असहाय महसूस करती रही. निष्ठा गौतम ने एक ट्रिगर चेतावनी के साथ एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी समस्या के बारे में बतलाया. तबसे एक बहस छिड़ गई कि कैसे लिंक्डइन पर ऐसे कैसे अनुचित व्यवहार हो गया.

यह भी पढ़ें: आसमान से अचानक गिरने लगे सैकड़ों अंडरवियर, लोगों ने सिर उठाकर देखा तो बोले- ये कैसी बारिश?

निष्ठा गौतम ने एक्स पर लिखा, "लिंक्डइन पर यौन उत्पीड़न के साथ मेरे व्यक्तिगत अनुभव का विवरण." निष्ठा गौतम ने शेयर किया कि उन्हें शुरू में तुलसी कुमार नाम के एक यूजर से लिंक्डइन पर अनचाही मैसेज मिले, जो काम से संबंधित थी. हालांकि, मैसेज का टोन जल्द ही बदल गया, और उनके मैसेज में से एक में लिखा था, "आप ग्रे बालों में बहुत आकर्षक और सुंदर लग रही हैं मैडम जी, बहुत ही बेहतरीन लग रही हैं."

LONG

Trigger Warning: Details of my personal experience with sexual harassment on LinkedIn.

Predictably, this started innocuously with a LinkedIn connection request from a man named Tulsi Kumar and my ONE polite response to a “thank you for adding me” message in May. pic.twitter.com/Ni4MB5atEP

— Nishtha Gautam (@TedhiLakeer) September 10, 2024