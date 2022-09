Trending: खड़ी कार में अचानक हुआ कुछ ऐसा, लोगों को याद आ गई 'टार्जन द वण्डर कार', देखें वीडियो

Social Media Viral: इंटरनेट पर एक जोरदार वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप एक मैकेनिक (Mechanic) को कार ठीक करते हुए देख सकते हैं. तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी इस मैकेनिक को भी उम्मीद नहीं होगी. इस वीडियो को देखकर आपके दिल की धड़कनें भी कुछ पल के लिए रुक सकती हैं. कुछ ही सेकेंड का ये वीडियो वाकई में काफी खतरनाक (Dangerous) है.

टार्जन द वण्डर कार!

दरअसल एक शख्स कार के आगे खडे़ होकर कार (Car) को ठीक करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन कार ठीक करते-करते अचानक से कार खुद-ब-खुद ही आगे बढ़ने लगती है और मैकेनिक की हालत खराब हो जाती है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस जोरदार वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

#WARNING

If an automatic vehicle breaks down, never stand in front of the vehicle.#viral #ViralVideo #Accident pic.twitter.com/7pBEX1MkKL

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 13, 2022