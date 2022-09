Gym में बुरी तरह फंस गई ये लड़की, फिर पुलिस को बुलाने के लिए किया ऐसा काम

Woman Got Stuck In Gym: एक महिला जिम इक्विप्मेंट (Gym Equipment) के एक टुकड़े में उल्टा फंस गई और उसने अपनी स्मार्टवॉच का उपयोग करके मदद के लिए 911 पर कॉल किया. ओहियो की रहने वाली क्रिस्टीन फॉल्ड्स (Christine Faulds) नाम की महिला ने उल्टे टेबल पर काम करने के दौरान खुद को परेशानी में पाया. क्रिस्टीन ने अपने निचले शरीर को उठाने की कोशिश की लेकिन महसूस किया कि वह फंस गई है और ज्यादा कुछ नहीं कर सकी. घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह 911 के एक अधिकारी से उस परेशानी के बारे में बात कर रही है जिसमें वह फंस गई है.

स्मार्टवॉच से किया पुलिस को फोन

अपने स्मार्टवॉच में कॉल लगाने के बाद उसने कहा, 'नमस्ते, मैं गैर-आपातकालीन नंबर नहीं देख सकी. जिम में केवल एक और व्यक्ति है और मैं इसमें फंस गई हूं, क्या आप उस बैकबोर्ड चीज को जानते हैं जो पीछे हट जाती है? काश, अभी जिम में और लोग होते, लेकिन मैं इस रिवर्स बैक डीकंप्रेसन चीज में फंस गई हूं. मुझे नहीं पता, मैं जिम में किसी का ध्यान नहीं खींच सकती. मैं बस उल्टा फंस गई हूं और मैं खुद को सही दिशा में नहीं उठा सकती.'

'This is so embarrassing' — A woman went viral after getting stuck upside down on an exercise machine and calling 911 for help pic.twitter.com/8nod8P6oQl

— NowThis (@nowthisnews) September 5, 2022