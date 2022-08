Accident: शख्स को निगलने लगी जमीन और फिर..., वायरल Video देख रह जाएंगे हक्के-बक्के

Social Media: इंटरनेट पर हादसों के कई वीडियोज पोस्ट (Post) किए जाते हैं. इन वीडियोज में कभी-कभी वाहन (Vehicle) चलाते शख्स की गलती होती है तो कभी किसी की किस्मत साथ नहीं देती. हालांकि बहुत से वीडियोज में लोगों को बाल-बाल बचते हुए भी देखा जाता है. इस हादसे (Accident) के वीडियो को देखकर भी आप लोग हक्के-बक्के रह जाएंगे और शख्स की किस्मत (Luck) पर यकीन नहीं कर पाएंगे.

हैरान कर देने वाला वीडियो

इस वीडियो में कुछ लोगों को बच्चों की कुर्सियों (Chairs) पर बैठकर अपना काम करते हुए देखा जा सकता है. इन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि कुछ ही पलों के बाद इनके साथ क्या होने वाला है. पहले आप भी सोशल मीडिया (Social Media) पर जोर-शोर से वायरल हो रहे इस वीडियो को जरूर देखें...

Almost swallowed him up pic.twitter.com/YElv3OeqMz

— The World Of Funny (@TheWorldOfFunny) August 15, 2022