White Bellbird: क्या स्मोकिंग कर रही है ये चिड़िया? मुंह से निकला धुआं और कैद हो गई तस्वीर

Viral Video of Smoking Bird: प्रकृति की बनाई हुई खूबसूरती इतनी जबरदस्त होती है कि उसे देखने के बाद हर कोई वाह कर उठता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पक्षी का वीडियो धमाल मचा रहा है. इसमें दिख रहा कि यह चिड़िया अपना मुंह खोलती है तो उसने मुंह से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है. इसी बीच किसी ने लिख दिया कि यह चिड़िया स्मोकिंग करती है फिर तो यह वीडियो धमाल मचाने लगा. आइए जानते हैं कि सच्चाई क्या है.

स्मोकिंग बर्ड के नाम से लोकप्रिय!

दरअसल, यह इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने पोस्ट किया है. इंडियन रेलवे के एक अधिकारी अनंत रूपनगुडी ने भी इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि यह स्मोकिंग बर्ड के नाम से लोकप्रिय है. क्या सुंदरता है, इसे वास्तव में क्या कहा जाता होगा यह आश्चर्य है. उनकी इस पोस्ट के बाद तो यह वीडियो जमकर वायरल हो गया. लोग जानने की कोशिश करने लगे.

दिखने में है बेहद खूबसूरत

वीडियो में दिख रहा है कि यह एक बेहद सुंदर सा पक्षी है. एक फोटोग्राफर इस अनोखे पक्षी का क्लोज अप शॉट ले रहा है. वीडियो में सफेद रंग के पंखों वाला यह पक्षी हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. पक्षी के आंखों से लेकर गले तक का हिस्सा अलग रंग का है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है.

मुख्यतः ब्राजील में पाया जाता है

असल में यह वीडियो कहां का है और कबका है इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन इस पक्षी का नाम बेलबर्ड है. यह मुख्यतः ब्राजील में पाया जाता है. मजेदार बात यह है कि इसे स्मोकिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके मुंह से प्राकृतिक तौर पर स्मोक निकलता रहता है. इस वीडियो के अंत में भी पक्षी के मुंह से धुआं निकलते देखा जा सकता है जिसे देखकर सभी हैरान रह गए.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

Popularly called the smoking bird - such a beauty! Wonder what it's actually called! #birds #amazing pic.twitter.com/QUrI9CQqZI

— Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) October 12, 2022