Shocking: दिल थामकर देखें 7 सेकेंड का ये वायरल Video, तेज स्पीड वाले ट्रक के सामने आया बच्चा और फिर...

Life In Danger: सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक खतरनाक वीडियोज वायरल होते रहते हैं. आपने बहुत से हादसों (Accidents) के वीडियोज भी देखे होंगे. इस वीडियो को देखकर आपके दिल की धड़कनें थम सी जाएंगी. दरअसल इस वीडियो में एक बच्चे (Kid) के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सड़क पर मौजूद सभी लोग हक्के-बक्के (Shocked) रह गए. इस वीडियो में एक सड़क पर एक बस (Bus) के सामने कुछ बच्चों को खड़े हुए देखा जा सकता है और फिर...

हैरान कर देने वाला वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर शेयर किया गया है. कुछ बच्चे एक बस से उतरकर सड़क पार करने के लिए खड़े होते हैं. इनमें से एक बच्चा रोड क्रॉस (Road Cross) करने के लिए बीच सड़क पर दौड़ने लगता है. इसके बाद क्या हुआ, ये देखने के लिए आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Truck had the best brakes ever pic.twitter.com/dKj23MwTqI

— OddIy Terrifying (@closecalls7) August 5, 2022