Rohit Sharma के पीठ पीछे ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए अश्विन, Video देखकर आपकी भी छूट जाएगी हंसी

T20 World Cup 2022: टीम इंडिया (Team India) ने अपने अंतिम ग्रुप 2 गेम में जिम्बाब्वे को हराकर पहला स्थान हासिल किया और अब टी-20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलने के लिए तैयार है. जिम्बॉब्वे के खिलाफ भारत के मैच से बहुत सारे यादगार पल हैं लेकिन एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर सबकी हंसी छूट गई. रविचंद्रन अश्विन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह टॉस के वक्त अपनी जैकेट को खोजने के लिए कपड़े सूंघते हुए नजर आए. हालांकि, यह सीन तब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टॉस के लिए मैदान पर थे.

मैदान में कपड़ों को सूंघते हुए नजर आए अश्विन

रोहित शर्मा और क्रेग एर्विन टॉस के लिए इयान बिशप के साथ खड़े थे, कुछ प्रशंसकों ने देखा कि आर अश्विन उनके पीछे कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे. अश्विन अपनी जैकेट को सूंघते हुए दिखे उनके हाथ में दो जैकेट थे, और दोनों को सूंघते हुए देखा गया. एक प्रशंसक ने ट्विटर पर घटना का एक वीडियो पोस्ट किया और कुछ ही समय में, माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट पर मीम्स की बाढ़ आ गई. जबकि कुछ प्रशंसकों ने कहा कि यह एक सामान्य बात है और सभी ने इसे अपने जीवन में एक बार किया होगा, कुछ ऐसे भी थे, जिन्हें अपने हॉस्टल के दिनों की याद आ गई.

Ashwin Anna Supremacy This is the right way to find your clothes pic.twitter.com/a9YSakerU4 — chintubaba (@chintamani0d) November 7, 2022

वीडियो वायरल होने पर लोगों ने कुछ ऐसे किया ट्रोल

चिंटूबाबा नाम के ट्विटर पर एक मीम अकाउंट ने मजेदार क्लिप साझा की और लिखा, 'अश्विन अन्ना सुप्रीमैसी. यह आपके कपड़े खोजने का सही तरीका है.' इस घटना ने सोशल मीडिया पर मीम्स बनाने वालों के लिए खूब कंटेंट दिया. लोगों ने तरह-तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी.

That's how bachelor's select their clothes in hostel — abhishek (@abhibhai) November 7, 2022

Oh dear lord. Ashwin is surely a hostel guy. — Dee (Taylor's Version) (@draziwashere) November 7, 2022

Imagine him falling down after he smells the first one !! pic.twitter.com/wJ3dsxvaIg — Arun (@ArunPahal007) November 7, 2022

फिलहाल, अनुभवी भारतीय स्पिनर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने प्रदर्शन से प्रभावित होकर तीन विकेट चटकाए, जब सूर्यकुमार यादव के मास्टरक्लास ने मेन इन ब्लू को 186 रनों तक पहुंचाया. जवाब में जिम्बाब्वे सिर्फ 115 रन पर सिमट गया.

