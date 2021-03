Viral Video: रोड पर चलती SUV Car से गिरा छोटा बच्चा, CCTV Camera में कैद हुई पूरी घटना

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे. एक बच्चा व्यस्त सड़क पर चलती कार से गिर (Toddler Fell From A Moving Car) गया. कार आगे निकल गई और बच्चा बीच सड़क पर दौड़ता दिख रहा है. आगे जाकर कार में बच्चे को न पाकर मां घबरा गई और कुछ दूर जाकर कार को रोक दिया. बच्चा उस वक्त वहीं घूम रहा था.

वीडियो को मूल रूप से 'द सन' ने पोस्ट किया था और ट्विटर यूजर शिरीन खान ने मंगलवार को अपने अकाउंट पर शेयर किया था, जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

ट्रैफिक सिग्नल के पास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हो गई थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि कई कारें और वाहन साथ-साथ चल रहे थे. अचानक एक सफेद एसयूवी (SUV) का बूट खुल गया और एक बच्चा सड़क पर गिर गया. सड़क पर दूसरे वाहन तुरंत रुक गए क्योंकि बच्चे को अपनी कार की तरफ भागते देखा गया. सौभाग्य से बच्चे को कुछ नहीं हुआ. शिरीन खान ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'यह हो भी कैसे सकता है?'

सीसीटीवी क्लिप (CCTV Clip) को देखने पर पता चलता है कि व्हाइट एसयूवी कार कुछ दूर तक चलने के बाद रुक गई थी. कार में से बच्चे की मां निकली थीं और दौड़ते हुए बच्चे के पास पहुंच गई थीं. उन्होंने तुरंत बच्चे को गोदी में उठाया और कार की तरफ चली गईं.

शिरीन ने यह वीडियो 16 मार्च को शेयर किया था. अब तक इसे 20 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में एक ट्विटर यूजर ने घटना पर अपनी राय लिखी है. उनके मुताबिक, 'लॉक मैकेनिज्म में एक छोटा सा लीवर होता है. उसे दबाकर दरवाजे को आसानी से खोला जा सकता है. हर कार में ऐसा सिस्टम होता है. चाइल्ड लॉक ऑन है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी दरवाजों को बंद करके रोका जा सकता है.'

There is a small lever place aside the lock mechanism. Upon pressing the tiny lever, one can open the door from the Inside. Every car has this. This can be prevented by locking all the doors (or) ensuring child lock is ON.

— Parody Parcel (@ParcelParody) March 16, 2021