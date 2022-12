खौलते हुए पानी को हवा में उछाला, बर्फीली पहाड़ियों में दिखा चौंकाने वाला नजारा; देखें Video

Viral Video: उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड हो रही है. कंपकंपी सर्दी में लोग घर से बाहर निकलने को भी नहीं सोच रहे हैं. उत्तर भारत के कई राज्यों में 10 से भी ज्यादा कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है. पानी गरम करने के कुछ मिनट बाद ही ठंडा हो जा रहा है. ऐसे में लोग अपने घरों में ही बैठकर चाय की चुस्की लेना पसंद कर रहे हैं. ऑफिस वाले लोग जहां वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वहीं कुछ लोग छुट्टियां लेकर पहाड़ों पर आनंद लेने के लिए निकल गए हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपकी भौएं चौड़ी हो जाएंगी.

इतनी भयंकर ठंड की जम गया खौलता पानी

ठंडी में लोग न सिर्फ नहाने के लिए कतराते हैं, पानी को छूने भी डरते हैं. कड़ाके की ठंड ने लोगों की हाड कंपा दी है. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो को देखकर आप हैरान रह जाएंगे. एक शख्स ने खौलते पानी को लेकर हवा में उछाला और फिर जो हुआ उसे आपको जरूर देखना चाहिए. इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है कि गर्म और खौलता हुआ पानी भी कुछ ही सेकेंड में धुंआ-धुंआ हो गया. वायरल होने वाले वीडियो को देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे. इस वीडियो को @WBTV_News नाम के अकाउंट द्वारा शेयर किया किया गया है.

WATCH THIS! Temperatures are so cold in the Blowing Rock area that when our chief photographer @ChiaroscuroTV threw boiling water into the air, it instantly turned into ice crystals. pic.twitter.com/hu5sQKP6Z2

— WBTV News (@WBTV_News) December 23, 2022