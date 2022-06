Swiggy डिलीवरी बॉय को हवलदार ने सड़क पर सरेआम जड़ा थप्पड़, छीना मोबाइल तो मिली ऐसी सजा; देखें Video

Traffic Cop Slaps Swiggy Delivery Agent: एक ट्रैफिक कांस्टेबल (Traffic Constable) को शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि उसने एक फूड डिलीवरी बॉय को छोटी सी बात के लिए थप्पड़ जड़ा था. सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रैफिक हवलदार को सड़क के किनारे खड़े Swiggy डिलीवरी एजेंट पर हाथ उठाते हुए देखा जा सकता है.

सिंगनल्लूर पुलिस थाने से जुड़े ग्रेड-1 के सिपाही सतीश ने बीते शुक्रवार को अविनाशी रोड के ट्रैफिक चौराहे पर डिलीवरी एजेंट को थप्पड़ मारा था. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हरकत में आए और कांस्टेबल को कंट्रोल रूम में ट्रांसफर कर दिया.

38 वर्षीय मोहनसुंदरम (Mohanasundaram) पिछले दो वर्षों से फूड एग्रीगेटर स्विगी (Swiggy) के साथ डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं. शुक्रवार की शाम मोहनसुंदरम ने देखा कि एक निजी स्कूल बस चालक तेज गति से और लापरवाही से गाड़ी चला रहा है. बस व्यस्त मार्ग पर एक मॉल के पास दो दोपहिया और एक राहगीर को टक्कर मारने ही वाली थी. जैसे ही मोहनसुंदरम बस ड्राइवर से इस बात पर बहस करने लगा, वहां कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया.

"This happened yesterday evening at the fun mall signal and there was a slight traffic block due to this delivery boy and all of a sudden this Cop Started beating up the Delivery person "

