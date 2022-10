गलत नंबर प्लेट लगाकर ये शख्स तोड़ रहा Traffic Rule, पुलिस किसी और को भेजे जा रही चालान; फिर हुआ ऐसा

Traffic Violator Changes Scooter Number Plate: ट्रैफिक नियम पहले जैसे नहीं रहे, खासकर महानगरों में. यातायात पुलिस यातायात उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लेती है, और प्रत्येक नागरिक यातायात नियमों का पालन कर रहा है या नहीं यह जांचने के लिए हर नुक्कड़ पर कैमरे और रडार हैं. हालांकि, कुछ लोग अभी भी ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए उल्लंघन कर रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले लोगों के घर ऑनलाइन चालान घर पर भेज रहे हैं. कैमरे में दिखाई देने वाले नंबर प्लेट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस चालान भेजती है, लेकिन क्या हो अगर किसी ने गाड़ी का नंबर प्लेट ही गलत लगा रखा हो. जी हां, कुछ ऐसी ही एक घटना मुंबई में देखने को मिली.

करे कोई और, भरे कोई और

मुंबई के सीए सुचित शाह नाम के एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया कि कैसे एक रेगुलर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले वाहन चालक ने अपनी नंबर प्लेट बदल दी, जो अब उसके चार पहिया वाहन नंबर प्लेट के समान है. जानकारी के मुताबिक, जब भी वह आदमी यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो सीए सुचित को चालान मिलते हैं.

देखें वीडियो-

This guy is a regular traffic violator.He modified his name plate so that his E looks F.His no is MH02EJ0759.But in this pic it looks like MH02FJ0759. Thus all his challans comes on my 4 wheeler vehicle with number FJ0759.I am tired of raising grievances. Plz help @MTPHereToHelp pic.twitter.com/axZUBjJiDL

— CA Suchit Shah (@casuchitshah) October 6, 2022