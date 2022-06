Trending: बिल्कुल इंसानों की तरह मिला बंदरों का परिवार, लोग बोले- शायद पैंडेमिक के बाद मिली फैमिली

Monkey's Family Hugged Each Other: भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda) का शेयर किया गया वीडियो देखकर आपका दिन भी बन जाएगा. जानवरों के बीच में हुए ऐसे प्यारे मोमेंट्स (Beautiful Moments) जल्दी से कैमरे में कैद नहीं हो पाते हैं. ऐसा ही एक अनमोल वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है.

इस वीडियो (Video) में देखा जा सकता है कि एक तरफ से एक बंदर (Monkey) अपने ऊपर एक बच्चा उठाए दूसरी तरफ से आ रहे बंदर और उसके उठाए हुए बच्चे की ओर बढ़ता है. दोनों धीरे-धीरे एक दूसरे के पास आते हैं और उसके बाद जो हुआ उसने इस वीडियो को वायरल (Viral) कर दिया. पहले आप इस वीडियो को देखें...

When family met after the pandemic pic.twitter.com/sDxFHXr1z9

