Panda Over Acting: मालकिन ने नहीं दिया पांडा पर ध्यान; करने लगा बच्चों जैसी हरकतें, देखते ही हो जाएगा प्यार

Cuteness Of Panda Will Win Your Heart: अगर हम क्यूट जानवरों की बात करें तो उस लिस्ट में पांडा (Panda) का नाम सबसे ऊपर रहेगा. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पांडा छुपकर अपनी मालकिन (Owner) का इंतजार कर रहा है और जैसे ही मालकिन आती है उसका ड्रामा शुरू हो जाता है.

करने लगा बच्चों जैसी हरकतें

महिला पांडा को नजरअंदाज (Ignore) करती है जिससे पांडा परेशान हो जाता है और बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है. लोट-पोट होकर अपनी उदासी (Sadness) दिखाने लगता है. जब महिला फिर भी नहीं मानती तो उसके पैर ही पकड़ने लगता है. पहले आप इस वायरल वीडियो (Viral Video) को देखें...

ये भी पढें: दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर व्यक्ति की सैलरी सुन उड़ जाएंगे आपके होश

वीडियो कर रहा एंटरटेन

इस 19 सेकंड के वीडियो ने काफी लोगों को एंटरटेन (Entertain) किया है. इतना ही नहीं लोग इस वीडियो में दिखाए गए पांडा की मासूम हरकतों से काफी इम्प्रेस (Impress) दिखाई दिए. पांडा की इतनी मासूम हरकतों को लोगों ने खूब पसंद (Like) किया. ये वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर आग की तरह फैल रहा है.

ये भी पढें: शादी पर दूल्हा-दुल्हन के दोस्तों ने किया मजाक, गिफ्ट में देने लगे ऐसी चीज!

लोग कर रहे कमेंट्स

लोगों ने पांडा पर ढेर सारे कमेंट्स (Comments) किए हैं. कुछ यूजर्स ने पांडा को जिद्दी बच्चा कहा तो कुछ ने अटेंशन सीकर. लेकिन कुछ भी हो इस वीडियो को जो भी देख रहा है पांडा की मासूमियत (Innocence) पर फिदा हो रहा है. आखिर में मालकिन को भी पांडा पर तरस आ जाता है और वो उसे गोद में उठा लेती है.

LIVE TV