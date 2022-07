Trending: टीवी पर एंकर की फिसली जुबान, लोग बोले नशे में थी; फिर सामने आई असली वजह!

TV Anchor Suspended: आपने कुछ ऐसे वीडियोज तो जरूर देखे होंगे जिसमें एंकर की जुबान बोलते-बोलते लड़खड़ाने लगती है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक इसी तरह का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला एंकर जिसका नाम हीथर कोवर (Heather Kovar) है, न्यूज पढ़ते हुए कई बार गड़बड़ी करती नजर आई. इस वीडियो को देखकर महिला एंकर ट्रोलिंग का भी शिकार हो गई. 'न्यूयार्क पोस्ट' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अमेरिकी एंकर CBS 6 में काम करती है. इस पूरे मामले पर अब एंकर ने अपना पक्ष भी खुलकर सामने रखा है.

महिला एंकर ने किया खुलासा

'द सन' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एंकर बहुत थकी हुई थी और सो भी नहीं पाई थी. उसके मुताबिक उसकी शिफ्ट (Shift) सुबह 6 बजे के साथ-साथ शाम को भी लगाई गई थी. थके होने (Tiredness) के कारण बार-बार एंकर की जुबान फिसल रही थी. इस मामले में आगे क्या हुआ, ये जानने से पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Viewers expressing concern over train wreck of local evening newscast out of Albany. Anchor Heather Kovar appeared disheveled, misspoke, and slurred her words for the entire newscast. Here, she tries to set up the weather and toss to the meteorologist, who’s name she gets wrong. pic.twitter.com/70jwwvykKt

— Mike Sington (@MikeSington) July 10, 2022