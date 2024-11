बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कैब ड्राइवर ने महिला के साथ किया ऐसा फर्जीवाड़ा, जिसे देखकर लोग हक्का बक्का हो गए

Bengaluru News: सोचिए, आप अपने सफर के लिए एयरपोर्ट पहुंचे और ओला कैब की ओर बढ़ते हैं, जहां एक ड्राइवर आपको अपना नाम पुकारता है और शरारत से मुस्कुराते हुए कहता है, "मैम, आपकी गाड़ी तैयार है!" अब आप बिना किसी शक के उस गाड़ी में बैठ जाती हैं, पर क्या आपको पता है कि वो ड्राइवर असली नहीं था? जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है, जिसमें एक शातिर स्कैम ने महिला को अपने जाल में फंसा लिया. एयरपोर्ट से ओला का फेक ड्राइवर बनकर उसने न केवल महिला को गाड़ी में बैठाया, बल्कि शुरू हुआ एक धोखाधड़ी का खेल! एयरपोर्ट से लेकर सड़क तक, यह कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे स्मार्ट स्कैमर्स अपनी चालाकी से लोगों को शिकार बना लेते हैं.

almost got trafficked/raped/looted/assaulted by a random cab driver who was let in by @BLRAirport Ola pickup station & impersonated to be one at terminal 1 of BLR airport at 10:30pm

had I not called 112, I’d not be here typing this pic.twitter.com/QpFdlRJFjF

— Dr. N (@doctorniikii) November 9, 2024