भारतीय ग्राहक पर नस्लवादी कमेंट, 'कूल' दिखने के चक्कर में कनाडाई ब्रांड ने किया कबाड़ा

Canada Dbrand Racist Comment: कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय जाकर बसे हैं. वे न सिर्फ कनाडा की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका अदा करते हैं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं. इसके बावजूद, गोरी चमड़ी वालों को भारतीयों की नस्ल से बड़ी चिढ़ है. कनाडा में नस्लवाद का जहर किस कदर घुला है, उसकी एक बानगी सोशल मीडिया पर देखने को मिली. Dbrand नाम के कनाडाई ब्रांड ने भारतीय ग्राहक पर नस्लवादी टिप्पणी कर दी. Dbrand कंपनी मोबाइल-लैपटॉप एसेसरीज बनाती है. भुवन चित्रांश नाम के भारतीय ने खराब क्वालिटी के सामान की शिकायत भर की थी. उन्होंने कंपनी को टैग करके लिखा था कि MacBook की स्किन का कलर फीका पड़ गया है. चित्रांश के मुताबिक, उन्होंने दो महीने पहले ही यह स्किन खरीदी थी. उन्होंने सबूत के तौर पर मैकबुक की फोटो भी X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट की. Dbrand ने जवाब में 'चित्रांश' को लेकर आपत्तिजनक, नस्लीय टिप्पणी कर दी. कंपनी ने लिखा,'आपके लास्ट नेम का मतलब बेसिकली ***होता है, थोड़ा सीरियस रहा कीजिए.' लोगों ने आपत्ति जाहिर करने पर भी कंपनी की अकड़ ढीली नहीं पड़ी.

X यूजर्स ने Dbrand को इस जवाब के लिए जमकर सुनाया. जवाब वाली पोस्ट को 80 लाख से ज्यादा बार देखा गया है. कंपनी ने हंगामे के बावजूद पोस्ट नहीं डिलीट किया. बाद में कहा कि उसने चित्रांश से सीधे माफी मांगी है और उन्हें 'गुडविल जेस्चर' के रूप में 10,000 डॉलर भी दिए.

Your last name is basically shit rash, be serious https://t.co/SmQd5So5bS

सोशल मीडिया पर Dbrand को खूब खरी-खोटी सुनाई जा रही है. एक यूजर ने लिखा, 'बड़ी हैरान करने वाली बात है कि लोगों को लगता है कि 2024 में भी नस्लवाद चल जाएगा. सुधर जाओ, सामान्य शालीनता को समझने के लिए आपको अल्पसंख्यक होने की ज़रूरत नहीं है.' दूसरे यूजर ने Dbrand के लिए लिखा, 'आप एक लाइन क्रॉस कर गए हैं, इससे वापस नहीं आया जा सकता.' एक और कमेंट में कहा गया, 'विदेशी नाम का मजाक उड़ाना, यह कूल नहीं है. एक बिलियन से ज्यादा लोगों का बाजार है, जो शायद अब कभी आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे.' कंपनी ने कुछ यूजर्स को जवाब में अपनी टिप्पणी का बचाव किया.

Well that escalated quickly.

1. Yes - we made fun of a guy's name. It was a huge fumble.

2. We apologized to him directly and offered him $10,000 as a gesture of goodwill.

3. We've been poking fun at customers on social media for over a decade now. We're not going to stop, but…

