डॉक्टर की जगह तोते ने निकाला सड़ा हुआ दांत, वीडियो देखकर लोग बोले-पंख वाला डेंटिस्ट

Parrot Video: तोता एक ऐसा पक्षी है, जो अपनी चंचलता और इंसानों की नकल करने की वजह से बहुत पसंद किया जाता है. सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो आते हैं, जिनमें तोते इंसानों की आवाज़ की नकल करते दिखते हैं, और कई बार तो वो पूरी तरह से इंसानों की तरह बोलते हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें यह दिखाया गया कि तोते के पास नकल करने से भी ज्यादा खास काबिलियत है. इस वीडियो में तोते ने दांत निकालने का भी एक नया टैलेंट दिखाया!

वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि एक तोता इतने परफेक्ट तरीके से दांत निकाल सकता है. आपने अक्सर देखा होगा कि लोग तोतों को भविष्य बताने वाली पर्ची उठवाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में तोता बिल्कुल डेंटिस्ट की तरह काम करता दिख रहा है. उसकी चोंच से दांत निकालने का तरीका देखने के बाद लोग हैरान हो गए हैं, क्योंकि ऐसा टैलेंट आमतौर पर हम इंसानों से ही उम्मीद करते हैं, न कि एक पक्षी से.

तोता बना डेंटिस्ट

वायरल वीडियो मे देखा जा सकता है कि, एक बच्चा हाथ में एक तोता लिए हास्पिटल में खड़ा है और डाक्टर भी बगल में खड़ा पर दिखाई नहीं दे रहा है इसके बाद बच्चा तोता को अपने मुंह के पास ले जाता है. फिर उसे अपना टुटा हुआ दांत दिखाता है. जैसे ही तोता दांत देखता है तो वह अपने चोंच से बच्चे के कमजोर दांत को पकड़ कर बाहर खींच लेता है. बच्चा भी बिना रोए हैरान होकर तोते को देखने लगता है. वहीं ये भी दिखाया जाता है कि तोते की चोंच में बच्चे का दांत होता है.

हालांकि यह अजीब लग सकता है, तोते अकेले ऐसे प्राणी नहीं हैं जो दांत साफ करने में मदद करते हैं. जंगलों में, मिस्र के प्लोवर जैसे पक्षी मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे बड़े जानवरों के दांत साफ करने के लिए प्रसिद्ध हैं. ये पक्षी सरीसृपों के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं और उनके मुंह में जाकर भोजन के कणों और बैक्टीरिया को हटाते हैं, जिससे जानवरों के दांत साफ और संक्रमण से मुक्त रहते हैं. खासकर मिस्र की नील नदी में रहने वाले मगरमच्छ, अपने मौखिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इन छोटे पक्षियों पर निर्भर रहते हैं.

A parrot can be a dentist? On May 5, a deciduous tooth of a boy in China’s Zhejiang province was pulled out by his pet parrot in just one second! fun pic.twitter.com/SaVlYhHUuP

— Discover GuangZhou (@Discover_GZ) May 7, 2024