टीचर ने भेजे अश्लील मैसेज, छात्रा के परिवार ने स्कूल में घुसकर की चप्पल से पिटाई

Hamirpur Viral Video: स्कूल टीचर का मुख्य काम बच्चों को शिक्षित करना और समाज में सुधार लाने के लिए उन्हें तैयार करना होता है. लेकिन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक शिक्षक ने इसके बिल्कुल विपरीत काम किया है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे. एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्टूडेंट और उसके परिवार वाले टीचर को पीट रहे हैं. बताया जा रहा है कि टीचर की पिटाई का कारण यह है कि उसने नौवीं क्लास की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजे थे. इस घटना के बाद छात्रा और उसके परिवार ने आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

9वीं की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने पर शिक्षक की स्कूल में हुई पिटाई

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लाल रंग की हाफ सदरी पहने हुए टीचर को तीन लोग मिलकर पीटते हुए दिख रहे हैं. मुकेश चौरसिया नामक यह टीचर एक सरकारी स्कूल में पढ़ाता था और वह नियमित रूप से स्टूडेंट्स को अश्लील मैसेज भेजता था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब छात्राओं ने इसका विरोध किया, तो वह उन्हें प्रताड़ित भी करता था. एक स्टूडेंट ने यह बात अपने घरवालों को बताई.

इसके बाद, घरवालों ने स्कूल में जाकर टीचर की पिटाई की. वीडियो में दो शख्स और एक स्टूडेंट मिलकर टीचर की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और टीचर को गिरफ्तार कर लिया. इसके अलावा, परिवार वालों ने उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है.

A government school teacher Mukesh Chaurasia used to send obscene messages to a class 9 student. The student and her family beat the teacher with slippers. An FIR was filed against the teacher, Hamirpur UP

pic.twitter.com/l4MU45DSEO

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 30, 2024