Watch: आदिवासी ने पहली बार देखा गोरा इंसान, रिएक्शन देख हंस-हंस कर हो जाएंगे लोटपोट

Tribe Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर यूं तो कई वीडियो वायरल (Viral) हैं, लेकिन ये वीडियो चौंकाने वाला है. इस वीडियो में आदिवासी (Tribal) पहली बार किसी गोरे इंसान से मिलते हैं और उसे देखकर वह चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था. दावा किया जा रहा है कि आदिवासियों और गोरे इंसान के पहली बार मिलने का ये वीडियो साल 1993 का है. जब आदिवासी पहली बार गोरे इंसान को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है. जिसके बाद वो उसे छूकर देखते हैं और अजीबोगरीब रिएक्शन देते हैं.

गोरे इंसान से आदिवासियों का पहली बार मिलन

बता दें कि आदिवासी और गोरे इंसान के पहली बार मिलन के वीडियो को ट्विटर पर हिस्ट्री इन पिक्चर्स नामक हैंडल से शेयर किया गया है. वायरल वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि वन जनजाति पहली बार 1993 में एक गोरे शख्स से मिली.

Forest tribe meets a white man for the first time in 1993 pic.twitter.com/IkrROUBFJr

