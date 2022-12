एलन मस्क से दो बच्चों ने गले लगने की मांग की, फिर देखिए क्या मिला जवाब

Dream Of Hug To Elon Musk: काफी समय तक दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे एलन मस्क वैसे तो हर दिन खबरों में रहते हैं. फिलहाल अब दूसरे सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दो बच्चे उनसे हग की मांग कर रहे हैं. मतलब वे दोनों बच्चे एलन मस्क से गले मिलने की मांग कर रहे थे. लेकिन वे अपने लिए इसकी मांग नहीं कर रहे थे.

फीफा फाइनल के दौरान मस्क के करीब

दरअसल, इस वीडियो को एक यूट्यूबर ने शेयर किया है. इस यूट्यूबर का नाम Fidias Panayiotou है और इसका एक सपना है कि उसे एलन मस्क को हग करना है. इसके लिए वह लंबे समय से एलन का पीछा कर रहा है. यह वीडियो इसी कड़ी का है जब फीफा फाइनल मैच के दौरान लगभग एलन मस्क के करीब पहुंच गया था और उसने दो बच्चों के माध्यम से एलन से कुछ कहा.

एलन ने जवाब दिया कि..

बच्चों ने एलन मस्क से कहा कि वे हग करना चाहते हैं लेकिन वे पहले इस शख्स को गले लगाएं. इसके बाद एलन ने जवाब दिया कि बिलकुल वे किसी दिन ऐसा जरूर करेंगे और फिर इसके बाद वे आगे बढ़ गए. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए यूट्यूबर इसे बेहतरीन बताया और एलन मस्क को टैग भी किया. मजेदार बात यह यही कि मस्क का रिप्लाई भी आया और लिखा कि वे किसी दिन ऐसा करेंगे.

उनका यह वीडियो जमकर वायरल

एलन मस्क की बात करें तो बता दें कि हाल ही में ऐसी भी खबरें आई थीं जब बताया गया कि ट्विटर खरीदने के बाद से एलन मस्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एलन मस्क की संपत्ति में लगातार गिरावट हो रही है. टेस्ला किंग के नामा से मशहूर एलन मस्क की प्रॉपर्टी में गिरावट की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि टेस्ला के शेयरों में आठ फीसदी तक गिरावट दर्ज हुई. फिलहाल उनका यह वीडियो वायरल हुआ है.

Best video i ever watched @elonmusk ( dm me Elon to arrange the hug ) pic.twitter.com/ZTKTD98kKQ

— Fidias (@Fidias0) December 22, 2022