यहां पड़ गई इतनी गर्मी कि लड़के पहनने लगे नाइटी, ठंडी हवा पाने के लिए कर रहे ऐसी हरकतें

UK Heatwave: ब्रिटेन देश के विभिन्न हिस्सों में भीषण लू के प्रकोप का सामना कर रहा है. राहत पाने के प्रयास में ट्विटर पर एक यूजर ने 'यूके हीटवेव में कैसे कूल रहें' टॉपिक पर लोगों को अजीबोगरीब तरीके से सलाह दी. फिलिपिनो के आस-पास मौजूद लोगों ने राहत पाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए. इसमें कुछ बहुत ही अनोखे और मजेदार हैं. ब्रिटेन में लोग चिलचिलाती गर्मी में ठंडक पाने का तरीका ढूंढ रहे हैं. ट्विटर पर लोगों की सलाह है कि ढीला कॉटन या लिनन कपड़ा पहनना चाहिए जो हर किसी को आसानी से मिल सकता है. इसके लिए यूजर ने एक तस्वीर भी शेयर की, जिसके जरिए सुझाव दिया गया कि पुरुषों को नाइटी पहनना पसंद करना चाहिए या जैसा कि इसे फिलीपींस में 'डस्टर ड्रेस' कहा जाता है.

गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कर रहे कुछ ऐसा

इतना ही नहीं, ठंडक के लिए लोग तरह-तरह के फॉर्मूले अपना रहे हैं. राहत के लिए लोगों ने अपने-अपने सलाह सोशल मीडिया पर दिये. एक यूजर ने कुछ भी नहीं करने और सभी खिड़कियां खोलने की सलाह दी. सभी बिजली के पंखे चालू करने और सोफे पर पंखे के सामने सो जाने जैसी सलाह दी. दिन में कई बार नहाने और घर के अंदर ही पूरा दिन बिताने के लिए भी कहा. रात में खाना खाते वक्त क्या खाए और क्या न खाए, इस बात की भी सलाह दी. ट्वीट में कहा गया, 'हम सलाद नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हम फिलिपिनो हैं. हम घर के अंदर भी खाना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि कमरा बहुत गर्म हो जाएगा.'

HOW TO STAY COOL IN UK HEATWAVE (A THREAD FROM ME, A FILIPINO TROPICAL BABY):

1. Wear the loosest (it’s a word today) cotton or linen you can find, preferably a big loose dress (men, this is a good time to try out a dress). In the Philippines, we call this a Duster Dress pic.twitter.com/QsnJivfmR7

