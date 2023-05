तुम्हारे मां-बाप को चिंता नहीं, लेकिन मुझे है- UP पुलिस ने स्टंट करने वाले यूट्यूबर को पकड़कर बोला

स्टंट करने वाले शख्स को पुलिस ने पकड़ा

उत्तर प्रदेश पुलिस के एक इंस्पेक्टर द्वारा ऐसे ही एक ब्लॉगर/YouTuber के गाड़ी को जब्त करने के फैसले को सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. इंस्टाग्राम रील्स के लिए स्टंट करते देखे जाने के बाद बीते मंगलवार की देर रात गौतमपल्ली इलाके में एक ब्लॉगर/YouTuber की मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई थी. वीडियो में गौतमपल्ली इंस्पेक्टर सुधीर कुमार को युवक कहते हुए सुना जा सकता है, “आपके माता-पिता आपके लिए चिंतित नहीं हो सकते हैं लेकिन हम पुलिस वाले हैं. हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें. इसलिए, यह वाहन जब्त कर लिया जाएगा."

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh | The motorcycle of a Blogger/YouTuber was impounded in Gautampalli area yesterday after he was seen performing stunts for Instagram reels.

Gautampalli Inspector Sudhir Kumar told him, "...Your parents may not be worried for you but we Police… pic.twitter.com/bG8IJozNos

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 24, 2023