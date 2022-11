Viral Photo: लड़के ने बाइक पर लिखवाया UPSC Aspirant, तस्वीर पर IAS ने यूं किया रिएक्ट

Man Write Upsc Aspirant On Bike: संघ लोक सेवा आयोग यानि कि यूपीएससी प्रत्येक साल अखिल भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है. इनमें पास होने वाले छात्र देश की कुछ सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में जाते हैं. लेकिन यह परीक्षा बहुत कठिन होती है. इसकी तैयारी करने वाले लड़के काफी गर्व महसूस करते हैं. इसका एक नमूना तब सामने आया जब हाल ही में एक तस्वीर वायरल हुई.

ऑल द बेस्ट की प्रतिक्रिया

दरअसल, इस तस्वीर को प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अवनीश शरण ने पोस्ट किया है. उन्होंने ऑल द बेस्ट की प्रतिक्रिया देते हुए इस तस्वीर को शेयर किया है. जैसे ही उन्होंने यह तस्वीर शेयर की यह जमकर वायरल हो गई. इस पर कई यूजर मजेदार मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कुछ इस तरह के दिखावे से असहमत भी नजर आ रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा- हवाबाजी

तस्वीर पर एक यूजर ने लिखा कि यह हवाबाजी है. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि इसी आडंबर में फंसे रहते हैं हम और कटऑफ नही क्लियर हो पाता है. बता दें कि यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है. यूपीएससी परीक्षा में हर साल लाखों स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं. इस परीक्षा में तीन चरण होते हैं- प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू.

यूपीएससी की तैयारी पूरे देश में होती है और छात्र इसकी तैयारी करते हैं. प्रयागराज और कोटा से लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर में इसकी तैयारी करने वाले तमाम छात्र रहते हैं. इन छात्रों का सपना साकार भी होता है लेकिन कुछ गिने-चुने लोग ही इसमें सफल हो पाते हैं. फिलहाल यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

All the best. pic.twitter.com/kgHdBWrIaw

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) November 5, 2022