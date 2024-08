वेज खाना 'हिंदू', नॉन वेज खाना 'मुस्लिम'.. Vistara की टिकट पर लिखी थी ये चीज; क्या है सच्चाई?

Vistara की काफी आलोचना हो रही है क्योंकि इसने सभी इन-फ्लाइट वेज खाने को "हिंदू फूड" और चिकन खानों को "मुस्लिम फूड" के रूप में लेबल किया है. जर्नलिस्ट आरती तिकू सिंह ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्होंने एयरलाइन के इस एक्शन से नाराज होकर दोनों खाने के ऑप्शन को ऑर्डर किया था. उन्होंने श्रीनगर से जम्मू के अपने टिकट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें बताया गया कि उन्होंने इस छोटी यात्रा के लिए एक "हिंदू भोजन" और एक "मुस्लिम भोजन" ऑप्ट किया था. तिकू ने एयरलाइन पर भोजन को धार्मिक आधार पर अलग करने का आरोप लगाया.

हालांकि, उन्हें विमान के फूड लेबलिंग के पीछे के तर्क के बारे में बताया गया था और उनके दावों को गलत बताया गया था. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट शेयर करते हुए तिकू ने लिखा, "आपको किसने बताया कि सभी हिंदू वेज हैं और सभी मुस्लिम मांसाहारी हैं? आप लोगों पर भोजन विकल्प क्यों थोप रहे हो? आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा?" तिकू को कई सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा सूचित किया गया था कि विमान के फूड कोड उद्योग-व्यापी मानक हैं, न कि विस्तारा द्वारा निर्धारित किए गए हैं.

Madam it’s always good to check first !

FYI in general aviation parlance, a Hindu Meal (HNML) is NOT necessarily a Veg meal - it could be a Non Veg meal that is not Halal.

Similarly a Moslem meal (MOML) is a Non Vegetarian meal that is HALAL.

A Vegetarian meal, on the other… pic.twitter.com/kCfHzykliy

— Sanjay Lazar (@sjlazars) August 27, 2024