गजब की ट्रिक से सॉल्व हुआ देसी खेल, इसे देखकर वीडियो गेम भी चौंक जाएगा!

Desi Trick To Solve Iron Stick: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अजीबोगरीब चीज दिख रही है. वीडियो को प्रथम दृष्टया देखने के बाद यह किसी चौकोर रिंग जैसा प्रतीत हो रहा है और इस पर एक शख्स कुछ करता हुआ नजर आ रहा है. यह बात सही तो है लेकिन असल में यह एक रिंग ना होकर एक गेम है जो बेहद दिलचस्प है और इसे सॉल्व करने की ट्रिक भी बताई गई है.

लोहे की एक चौकोर रिंग

दरअसल, इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. इसमें लोहे की एक चौकोर रिंग दिख रही है जिसके आखिरी छोर पर एक लॉक लगा हुआ है और चरखी के बीच में एक स्टिक लगी हुई. इस स्टिक की खास बात यह है कि इसे उस चौकोर सी रिंग से निकालना है और उस आखिरी छोर पर मौजूद लॉकर को हटाना भी नहीं है.

एक और गेम के बारे में बताया

मजेदार बात यह है कि आगे वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे इस अजीबोगरीब गेम को सॉल्व किया जा सकता है. इसमें दिख रहा है कि इस चौकोर रिंग को मच्छर भगाने वाली कॉइल जैसा बनाया गया है और वह शख्स एक ट्रिक के जरिए उस स्टिक निकाल देता है मानों उसके बाएं हाथ का खेल हो. इसके बाद वीडियो में और चीज सामने आती है.

रिंग की बजाए चैन को दिखाया

जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता है उसमें एक और गेम के बारे में बताया गया है. इस गेम में भी कुछ इसी तरह की ट्रिक का प्रयोग किया गया है. हालांकि इस वाले गेम में रिंग की बजाए हथकड़ी जैसी दिख रही एक चैन को दिखाया है. इन दोनों गेम्स को देखकर लोगों को अपने वीडियो गेम वाले दिन याद आ गए. एक यूजर ने लिखा कि इस गेम को देखकर शायद वीडियो गेम भी शरमा जाएगा.

How would you solve this? pic.twitter.com/imET1ibIG0

— Morissa Schwartz (Dr. Rissy) (@MorissaSchwartz) November 16, 2022