Viral Video: स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए 'बंदर' को साथ लाते हैं टीचर जावेद, करते हैं ऐसी मजेदार एक्टिंग

Funny Way To Teach In Maharajganj: कहते हैं कि अगर बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाया जाए तो वह जल्द समझ जाते हैं. कुछ टीचर यह प्रयास करना नहीं भूलते कि बच्चों को उनके द्वारा पढ़ाया जाने वाला तरीका आसानी से समझ आ जाए. इस वजह से टीचर तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं. अब सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक टीचर को ही देख लीजिए. उन्होंने बच्चों को समझाने के लिए अन्यत्रशब्दकार (ventriloquist) बनकर बच्चों के सामने आए, यानी टीचर ने बोलती कठपुतली का प्रयोग किया. जादू नाम के एक आर्टिफिशियल टॉय बंदर को हाथ में फंसाकर सवाल-जवाब किया. यह मामला यूपी के महराजगंज जिले का है.

स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनाते हैं ये तरीका

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में निचलौल विकास खण्ड स्थित करौता पूर्व माध्यमिक विद्यालय के टीचर जावेद आलम के पढ़ाने के अनोखे अंदाज की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. स्कूल के क्लासरूम में टीचर जावेद अपने साथ 'जादू' लेकर आते है जो बच्चों से सवाल-जवाब करता है.सोशल मीडिया पर इनके पढ़ाने के अनोखे अंदाज को खूब सराहा जा रहा है. वह खुले मैदान में बच्चों को बैठाते हैं और फिर मजेदार तरीके से बातचीत करते हुए कई सवाल पूछते हैं. उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम पूछे और फिर हंसी-हंसी में बताया कि स्कूल रोज आना चाहिए.

सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर हो रहा वायरल

टीचर जावेद आलम अपने बगल के स्कूल प्राथमिक विद्यालय करौता में भी छोटे-छोटे बच्चों को अपने साथ जादू लेकर जाते है और बच्चों को हंसते-हंसाते पढ़ाते रहते है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जावेद बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए कलात्मक तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं. कभी नाचते गाते हुए तो कभी नए-नए वेश भूषा में आते, जिससे बच्चे पढ़ाई में भी रुचि लेते हैं. उनका यह तरीका लोगों को खूब भाया.

