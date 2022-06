Cobra vs Mongoose: कोबरा और नेवले के बीच छिड़ी ऐसी जंग, उछल-उछल कर करने लगे फन से वार और फिर...

Fight Between Cobra And Mongoose: किंग कोबरा का नाम सुनते ही लोगों की हवा टाइट हो जाती है. ऐसे में जब कोबरा ने फन फैलाए हुए हों तो उसके गुस्से (Anger) का अंदाजा लगाया जा सकता है. लेकिन एक नेवले ने गुस्साए कोबरा से पंगा लेने (Screwing Up) का काम किया और फिर जो हुआ वो वाकई में देखने लायक है.

दोनों के बीच छिड़ी जंग

वीडियो में बीच सड़क पर एक कोबरा को अपने फन फैलाए हुए देखा जा सकता है. ऐसे में एक नेवले (Mongoose) की एंट्री होती है और वो कोबरा को उकसाने की कोशिश करने लगता है. उसके बाद जो हुआ उसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. पहले आप इस वायरल वीडियो (Trending Video) को देखें...

उछल-उछल कर करने लगे लड़ाई

बीच सड़क (Road) में दोनों ही एक दूसरे से भिड़ गए. उछल-उछल कर एक दूसरे पर वार पलटवार करने लगे. जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है रोमांच और खौफ से कतरा रहा है. दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है. सड़क पर मौजूद लोग दूर से अपने-अपने वाहनों पर बैठकर ये मंजर देख रहे हैं. किसी की भी आगे आने की हिम्मत (Courage) नहीं हुई.

वायरल हो रहा वीडियो

इंस्टाग्राम (Instagram) पर ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है. इस वीडियो को अब तक 4,000 से ज्यादा लोग देख (Views) चुके हैं. वीडियो के आखिरी में देखा जा सकता है कि कैसे नेवले ने बाजी मार ली और सांप (King Cobra) को अपने मुंह में दबा कर ले गया.

