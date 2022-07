Funny Video: गर्लफ्रेंड के पिता से कुछ ऐसे हुई पहली मुलाकात, VIDEO देख उड़ाएंगे बॉयफ्रेंड का मजाक

First Meeting With Father Of Girlfriend: सोशल मीडिया पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के कई वीडियोज आपने देखे होंगे. इनमें से कुछ ने आपको एंटरटेन (Entertain) भी किया होगा. लेकिन ऐसा गजब का वीडियो शायद ही आपने कभी देखा होगा जिसे देखकर हर कोई हंसते-हंसते लोटपोट हो जा रहा है.

वीडियो ने मचाया धमाल

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का और लड़की वीडियो कॉल (Video Call) पर बात करते-करते सो गए हैं. जैसे ही लड़के की आंख खुलती है उसके होश ही उड़ जाते हैं. उसने लड़की के कमरे में कुछ ऐसा देखा कि शायद उसके दिल की धड़कने कुछ पल के लिए रुक गई होंगी. पहले आप भी इस वीडियो (Trending) में देखें कि लड़के ने ऐसा क्या देख लिया...

लड़की के पिता से हुआ सामना

लड़के का वीडियो कॉल के जरिए लड़की के पिता (Girlfriend's Father) से सामना हो जाता है. उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि लड़की के पिता उसे लगातार घूर रहे होते हैं और गुस्से में भी लगते हैं. लड़का अचानक से गर्लफ्रेंड के पिता को हाथ जोड़कर नमस्ते करता है. लड़के के चेहरे पर अच्छी खासी टेंशन दिख रही है लेकिन लड़की इस सबसे बेखबर सपने (Dreams) देख रही है.

वीडियो हुआ वायरल

ये वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स (Social Media Users) को काफी एंटरटेन कर रहा है. इस वीडियो को अब तक लगभग 70 लाख लोग देख चुके हैं. इतना ही नहीं दो लाख से ज्यादा लोगों ने इसे पसंद (Like) भी किया है. लोगों ने कमेंट सेक्शन (Comment Section) में हंसी वाले इमोजी पोस्ट किए.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर