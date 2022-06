Fried Ice Cream: क्या आपने कभी फ्राइड आइसक्रीम के बारे में सुना है? केवल इतने में कर सकते हैं टेस्ट!

Foodies Must Try This Ice Cream: इस वीडियो में एक शख्स को आइसक्रीम के एक स्कूप को निकालकर उससे एक रोल (Roll) बनाते हुए देखा जा सकता है. इस रोल में वो कई सारी चीजों (Different Items) को मिक्स करता है. इसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आगे कौन सी खाने की चीज (Food) तैयार होने वाली है.

नहीं खाई होगी ऐसी आइसक्रीम

सब चीजों को रोल के साथ मिलाकर ये इस रोल को गर्म तेल वाली कढ़ाई में डाल देता है और इस क्रिस्पी से लड्डू जैसे दिखने वाले रोल को अच्छे से फ्राई (Fry) करता है. जब ये रोल गोल्डन ब्राउन हो जाता है तब इसे कढ़ाई से बाहर निकाला जाता है. इस रोल को एक कटोरी में रखकर इसके ऊपर चॉकलेट सिरप (Chocolate Syrup) डाला जाता है.

आइसक्रीम खाने के लिए तैयार

इस सब के बाद अब ये आइसक्रीम (Ice Cream) खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. देखने में ये बड़ी टेस्टी लग रही है. इस वीडियो को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ सकता है. भले ही इसका तरीका अजीब था लेकिन इसके टेस्ट (Taste) के बहुत से लोग दीवाने हैं. इतना ही नहीं इस वीडियो को भी कई लोगों ने पसंद (Like) किया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि ये आइसक्रीम केवल 99 रुपये में खरीदी जा सकती है.

वीडियो हुआ वायरल

खाने के शौकीन (Foodie) अक्सर कुछ ना कुछ नया ट्राई करने के लिए उतावले रहते हैं. इस वीडियो ने ऐसे लोगों को अच्छा खासा लालच दिलाया है. लेकिन कुछ लोगों (Social Media Users) ने इस तरह से आइसक्रीम बनाने के लिए वीडियो की आलोचना (Criticise) भी की.

