ये है 'दुनिया का सबसे असंभव डांस', बेहद कठिन हैं स्टेप्स, यहां देखें VIDEO

Viral video: दुनिया का सबसे कठिन डांस फॉर्म कौन सा है? बैले या एक्रो डांस? इस बारे में पता लागा पाना बेहद मुश्किल है. क्योंकि पूरी दुनिया में कई तरह के डांस फॉर्म होते हैं. कुछ के बारे में तो इस मामले के एक्सपर्ट भी नहीं जानते होंगे. लेकिन अफ्रीका में मशहूर जौली डांस इन सवालों का जवाब हो सकता है. यह परंपरागत रूप से पश्चिम अफ्रीका में आइवरी कोस्ट के गुरो लोगों द्वारा किया जाता है.

यह डांस आम तौर पर शादियों, अंत्येष्टि और दीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान किया जाता है, और माना जाता है कि इसमें आध्यात्मिक और उपचार शक्तियां होती हैं. हाल ही में, एक नेटिजन ने ट्विटर पर इस कठिन डांस को करते हुए एक व्यक्ति का एक वीडियो शेयर किया है, जिसने ट्विटर पर लोगों को हैरान कर दिया है.

यह पोस्ट सोशल मीडिया यूजर फिगेन ने किया है. उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा, "यह सेंट्रल आइवरी कोस्ट का" ज़ौली "डांस है और इसे दुनिया में सबसे असंभव डांस के रूप में लेबल किया गया है!"

वीडियो यहां देखें:

This is "Zaouli" dance of Central Ivory Coast and is labelled as the most impossible dance in the world! pic.twitter.com/1F3SSzhF3O

