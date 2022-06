Viral News: डेटा सिक्योरिटी की उड़ी धज्जियां, भेलपुरी के कागज पर छपा था अंजान शख्स का कॉल रिकॉर्ड, दावों की खुली पोल

Call Record Data: आज के डिजिटल समय में पैसा कोई भी बहुमूल्य चीज नहीं रह गया है क्योंकि आज के वक्त पर डेटा सबसे ज्यादा बड़ी चीज मानी जाती है. लोग डेटा की सहायता से बहुत ही बड़ी-बड़ी चीजें प्राप्त कर लेते हैं. कई बार तो विदेशों में भी चुनावों के समय पर इस बात का धावा बोला जाता है कि वहां के नेताओं ने डेटा चोरी करके खुद को मजबूत बना लिया है. कई बार हम डेटा चोरी जैसी खबरें भी सुन लेते हैं. इसी बीच एक महिला इस बात को देखकर हैरान हो गई कि भारत में इतना सारा डेटा बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है.

ट्विटर की एक यूजर प्रेरणा लीधू (@PLidhoo) ने हाल में ही अपने अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया है. उस फोटो में उसने भारत में डेटा को सुरक्षित रखने वाली कंपनी की धज्जियां उड़ा दी है. प्रेरणा के पोस्ट को देखकर लोग हैरान हो गए हैं क्योंकि डेटा के आधार पर आज के समय में इंसान का पूरा निजी जीवन खतरे में आ सकता है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि डेटा अभी भेलपूरी की दुकान पर पड़ा हुआ नजर आया था.

प्रेरणा ट्विटर पर एक फोटो शेयर करती है जिस फोटो में साफ नजर आता है कि संदीप राणे नाम के शख्स की उसमें आइटमाइज्ड कॉल की डिटेल दी हुई है. उसी के साइड में ही लोगो से पता चल जाता है कि उनका नेटवर्क वोडाफोन का होगा. एक कागज पर पूरी कॉल रिकॉर्ड की जानकारी दी हुई थी. इसी के साथ साथ इस फोटो को शेयर करते हुए प्रेरणा ने एक मजेदार कैप्शन भी लिखा है, "भारत में डेटा प्राइवेसी एक मजाक बन चुका है और अभी-अभी मैंने मिस्टर राणे के कॉल रिकॉर्ड पर भेलपुरी खाई है."

#DataPrivacy is really a joke in this country. I just had Bhelpuri on Mr Rane's itemised call records. pic.twitter.com/gRPLvRhtFt

— (@PLidhoo) June 2, 2022