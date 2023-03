शख्स ने बाइक के पीछे बैठाई 'बार्बी डॉल' और निकल गया सड़क पर, लोगों ने देखा तो उड़ गए होश

बाइक के पीछे बार्बी गर्ल डॉल को बैठाया

कबीर तनेजा नाम के एक ट्विटर यूजर ने हाल ही में बाइक पर एक आदमी की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें एक छोटी सी बार्बी डॉल पीछे की सीट पर एक काले पट्टे से बंधी हुई दिखाई दी. इस फोटो ने सोशल मीडिया यूजर्स का चौंका दिया. इस अजीबोगरीब सीन को देखने के बाद लोग अब इसकी वजह खोज रहे हैं और पता लगाना चाह रहे हैं कि आखिर शख्स ने ऐसा क्यों किया? ट्विटर यूजर तनेजा ने तस्वीर को कैप्शन के साथ शेयर किया और लिखा, "दिल्ली की सड़कों पर वास्तव में कुछ बहुत ही बेतरतीब चीजें दिखाई देती हैं." पोस्ट वायरल होने के बाद कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी.

One really sees some very random stuff on Delhi’s roads… pic.twitter.com/Dt2WBROIJg

— Kabir Taneja (@KabirTaneja) March 18, 2023