Viral Photo: 3 साल की बच्ची ने जीता दिल, चेकअप करवाने के लिए अकेले पहुंची डॉक्टर के पास

नई दिल्ली: कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Pandemic) का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि लोग सामान्य जांच के लिए भी हॉस्पिटल जाने से कतराने लगे हैं. ऐसे में एक छोटी सी बच्ची का अपनी सेहत (Health) को लेकर सजग होना काफी चौंकाने वाला है. सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल (Viral Photo) होती रहती हैं, जिन्हें देखकर चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है. देखिए एक ऐसी ही वायरल फोटो.

सोशल मीडिया (Social Media) साइट ट्विटर (Twitter) पर एक बच्ची की फोटो वायरल (Viral Photo) हो रही है. यह फोटो नागालैंड (Nagaland) के जुन्हेबोटो जिला के घटाशी तहसील की है. यहां के हेल्थ सेंटर (Health Centre) में एक बच्ची खुद अपना चेकअप करवाने पहुंच गई थी. इतनी छोटी बच्ची को हेल्थ सेंटर में अकेले देखकर लोग हैरान हो गए. यह बच्ची सिर्फ 3 साल की है.

The medical staff were in for a pleasant surprise when 3-year old Miss Lipavi,showed up at the health centre.She reportedly had cold symptoms but since her parents had left for the paddy field,she decided to come all by herself for a checkup at the health center.@narendramodi pic.twitter.com/hPzLZg6OCi

— Benjamin Yepthomi (@YepthomiBen) June 3, 2021