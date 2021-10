Viral Tweet: सिर्फ एक पेड़ गिराने पर जा सकती थी सैकड़ों जानें! Video देखकर गुस्साई IFS ऑफिसर ने कही ऐसी बात

Viral Twitter Video: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो मौजूद हैं, जिसे देखने के बाद हम मुस्कुराते भी हैं, गुस्सा भी होते हैं और कई बार इमोशनल भी हो जाते हैं. हालांकि, कुछ ऐसे वीडियो भी देखने को मिल जाते हैं, जिसे देखकर यूजर्स सलाह देना नहीं भूलते. कहा जाता है कि धरती पर जितना हम इंसानों का रहने का अधिकार है, उतना पशु-पक्षियों का भी. हमें एक-दूसरे से साथ मिलकर जीना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का घर उजाड़ देते हैं. कुछ ऐसा ही इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियों में देखने को मिला.

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कोई शख्स जेसीबी लेकर खुले मैदान में आता है और मैदान में खड़े विशालकाय वृक्ष को झटके से जमीन पर गिरा देता है. जैसे ही पेड़ जमीन पर गिरने वाला ही होता है, तभी उसके भीतर सैकड़ों पक्षियां अपनी जान बचाने के लिए घोंसला छोड़कर उड़ गई. पेड़ के जमीन पर गिरने के बाद उसमें से सभी पक्षी उड़ गईं थी, कुछ तो उसमें से चोटिल भी हुईं होंगी. फिलहाल, इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजन्स में आक्रोश देखने को मिला.

If this clip doesn disturbs us deeply, nothing else would.

Always think before making any hasty decision. Check if there is any alternative. Avoiding tree felling is thousand times better than planting a sapling. https://t.co/vfmUVxSKMb

— Sudha Ramen (@SudhaRamenIFS) October 6, 2021