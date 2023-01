Viral Video: चलती बाइक की टंकी पर बिठाया गर्लफ्रेंड को, करने लगा ऐसी हरकत, वीडियो देख सन्न रह जाएंगे

Andhra Pradesh Viral Video: आंध्र प्रदेश में चलती बाइक पर एक युवक की अजीब हरकत ने सभी को चौंका दिया है. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. पुलिस ने आरोपी युवा कपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. आइये आपको दिखाते हैं ये दंग कर देने वाला वीडियो और बताते हैं इस पूरे मामले के बारे में.

इस युवा कपल की चलती मोटरसाइकिल पर एक दूसरे से गले मिलने की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. विशाखापत्तनम के स्टील प्लांट रोड पर कथित तौर पर शूट किए गए वीडियो में एक 19 वर्षीय लड़की और 22 साल का लड़का लापरवाही भरी हरकत कर रहे थे. युवक ने लड़की को बाइक के टैंक पर बिठाया और उसे हग करने लगा.

युवा कपल के बाइक पर हग करने का वीडियो पास से गुजर रहे दूसरे शख्स ने अपने फोन में कैप्चर कर लिया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया. बाइक को स्टील प्लांट पुलिस ने जब्त कर लिया है. पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 336, 279, 132 और 129 के तहत मामला दर्ज किया है. कपल के माता-पिता को भी तलब किया गया और उन्हें सलाह दी गई.

इस वीडियो के वायरल होने के बाद विशाखापत्तनम के पुलिस आयुक्त सीएच श्रीकांत ने नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी और कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए वाहन जब्ती सहित कठोर दंड की चेतावनी दी.

