एक ही समय पर दोनों हाथ से 11 तरह से लिखने का रिकॉर्ड, भारतीय लड़की का हुनर देख दंग रह गई दुनिया

Indian girl Aadi Swaroopa: क्या आपने कभी किसी को दोनों ही हाथों से लिखते हुए देखा है? अगर कोई दोनों ही हाथ से लिखने में निपुण है तो लोग आश्चर्य वक्त करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी तो दोनों ही हाथों से 11 तरह से लिखते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए इस अजूबे के बारे में हम आपको बतलाते हैं. भारत की ही एक लड़की अपने दोनों हाथ से 11 अलग-अलग तरीके से लिख लेती है. उसकी स्पीड को देखकर लोग भौचक्के रह गए. मैंगलुरु की रहने वाली 17 साल की भारतीय लड़की आदी स्वरूपा (Aadi Swaroopa) ने अपने इस स्किल से दुनियाभर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

दोनों हाथों से अलग-अलग तरह से लिखने का रिकॉर्ड

आदी स्वरूपा (Aadi Swaroopa) एक ही समय में अपने दाएं और बाएं दोनों हाथों का यूज करके लिख सकती है. वह 11 अलग-अलग तरीकों से लिख सकती है. इतना ही नहीं, वह आंखों पर पट्टी बांधकर भी लिख सकती है. अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों में एक साथ लिखते हुए एक मिनट में 45 शब्दों को एक दिशा में लिखने की उनकी क्षमता के लिए उन्हें लता फाउंडेशन के विशेष विश्व रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई है. एक मिनट में एक साथ दोनों हाथों से सबसे अधिक शब्द लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड यह युवा लड़की पहले ही बना चुकी है. आदि स्वरूपा ने अपनी इस शानदार स्किल के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जगह बनाई है.

She is 'Aadi Swaroopa' from Mangalore. She can WRITE in 11 different style. Both Parts of her BRAIN functions at the Same Time, one in a million. Amazing!

This Skill is Known as Ambidexterityhttps://t.co/n3p0LtLksT pic.twitter.com/31g58QrDlb

— Ravi Karkara (@ravikarkara) February 5, 2023