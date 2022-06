Watch: टक्कर लगने के बाद कार के बोनट में फंसा तेंदुआ, लोग समझे कि मर गया लेकिन...

Trending News: आपने सड़कों पर कई जानवरों को गुजरते हुए देखा होगा. कई बार इन जानवरों की वजह से बड़े सड़क हादसे हो जाते हैं, तो कई बार ये बेजुबान जानवर भी हादसों का शिकार हो जाते हैं. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक तेंदुआ कार की चपेट में आने के बाद घायल हो गया. टक्कर लगने के बाद खुंखार तेंदुआ दूर गिरने के बजाए खतरनाक तरीके से कार के आगे के हिस्से में फंस गया.

IAF अधिकारी ने शेयर किया वीडियो

तेंदुआ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. IAF अधिकारी सुशांत नंदा ने इस वीडियो का ट्वीट किया है. सुशांत नंदा ने एक अन्य वीडियो को भी शेयर किया है. इस दूसरे वीडियो में तेंदुए हादसे के बाद भी कार के बोनेट से अलग होकर जंगल की ओर भागता दिखाई दे रहा है. तेंदुए के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान है.

Wild & painful Heartbreaking. Nothing can be more distressing than seeing our wild getting destroyed due to linear infrastructure…

कार के बोनट में फंसा तेंदुआ

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो महाराष्ट्र के पुणे नासिक हाईवे का है. कार की चपेट में आने के बाद तेंदुआ बुरी तरह जख्मी हो गया और टक्कर से कार का अगला हिस्सा भी डैमेज हुआ है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुए का आधा हिस्सा कार के बोनट बंपर के नीचे फंसा हुआ है. तेंदुए को फंसा देख कार ड्राइवर रिवर्स गियर डालता है, जिसके बाद तेंदुआ वहां से भागने में सफल हो जाता है.

Prayers for this beautiful leopard… hope he survives,even though he's badly wounded , he escapes into the jungle . I hope our politicians wake to the fact that linear development can happen hand in hand with well thought of conservation methods.

— Raveena Tandon