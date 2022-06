Heatwave In India: रुला देने वाली गर्मी में शख्स ने स्कूटर पर बनाया डोसा, वीडियो देख लोग रह गए भौचक्के

Viral Video: भारत के कई राज्यों में आसमान से आग बरस रही है. लोग गर्मी से निजात पाने के लिए अलग-अलग तरीके खोज रहे हैं. वहीं कुछ लोग जानलेवा गर्मी में भी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं. बिजनेसमैन हर्ष गोएनका ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक शख्स अपने स्कूटर की सीट पर डोसा बनाते हुए नजर आ रहा है.

इस वीडियो को अब तक 30 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसमें एक शख्स स्कूटर की सीट पर तमिल में मावू कहलाए जाने वाली सामग्री को दिन के समय गोलाई में फैलाता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'गर्मी में 40 डिग्री तापमान में प्रोफेशनल्स ने वेस्पा डोसा बना दिया.' वीडियो में आगे नजर आता है कि आधे पके हुए मावू को पलटकर शख्स दिखाता है कि दूसरा हिस्सा थोड़ा भूरे रंग का हो गया है.

Look at our innovative spirit! Here is a person exploiting the heat outside and making dosa! #unique pic.twitter.com/hwcw0yJnS7

— Harsh Goenka (@hvgoenka) June 4, 2022