OMG: पतंग के साथ आसमान में उड़ गया शख्स, Video में देखें फिर क्या हुआ

Man Flew in Air: कई लोगों को पतंगबाजी पसंद होती है. इसके चक्कर में कई लोग दिन-दिनभर भूखे रह जाते हैं. कई जगहों पर पतंगबाजी के लिए खास प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पतंगबाजी कर रहा एक शख्स पतंग के साथ आसमान में उड़ जाता है. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह गया है.

इस वीडियो को देखकर कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे कोई शख्स पतंग के साथ हवा में उड़ सकता है. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स पतंग उड़ाते समय खुद हवा में उड़ जाता है. ऐसा देखकर उसके साथ पतंग उड़ा रहे लोग हैरान रह जाते हैं. वीडियो में देख सकते हैं कि युवक काफी ऊंचाई तक हवा में उड़ जाता है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वह शख्स जूट की रस्सी में एक बड़ी सी पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था. पहले तो पतंग उड़ती है और फिर थोड़ी देर में शख्स भी पतंग के साथ उड़ने लगता है. यह नजारा देखकर पतंग उड़ा रहे बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आता. हालांकि जल्द ही लोग उस शख्स को हवा से नीचे लाने की कोशिश करने लगते हैं. जैसे ही शख्स कुछ नीचे आता है, वह धम्म से नीचे कूद जाता है. देखें वीडियो-

Dramatic video shows a youth swept into the air with a kite in Jaffna area.

The youth was reportedly suffered minor injuries.pic.twitter.com/W0NKrYnTe6 #Kiteman #Kite #LKA #Jaffna #SriLanka

— Sri Lanka Tweet (@SriLankaTweet) December 21, 2021