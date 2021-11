Viral Video: तेज रफ्तार में गाड़ी भगा रहा था शख्स, अचानक हाथी को देखकर औंधे मुंह गिर पड़ा

Elephant Viral Viral: सड़क पर तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट होने का खतरा होता है. एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें अपने कंट्रोल में ही गाड़ी ड्राइव करना चाहिए. हालांकि, कुछ लोग ट्रैफिल रूल्स की परवाह किए बिना मनमर्जी तरीके से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब सड़क दुर्घटना होती है, तब अक्ल ठिकाने आती हैं. फिलहाल, कई बार कुछ लोग खाली सड़क देखकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा जानवर या चीज सामने आ जाए किसी को नहीं मालूम होता. कुछ ऐसा ही वायरल होने वाले एक वीडियो में देखने को मिला.

जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स तेज रफ्तार में अपनी स्कूटी भगा रहा था. हालांकि, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल में उसके साथ क्या होने वाला है. सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त अचानक उसके सामने एक विशालकाय हाथी नजर आ गया. उसने अपनी स्कूटी की रफ्तार धीमी करने के बजाय तेज रफ्तार में ही सड़क के किनारे की तरफ से गाड़ी निकालने का फैसला किया. जैसे ही उसने बीच सड़क पर खड़े हाथी के किनारे से अपनी स्कूटी निकाली, वैसे ही उसके साथ भयावह हादसा हो गया.

What this elephant could be thinking !! Via WA. pic.twitter.com/olavzNkT9I

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 15, 2021