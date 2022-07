Traffic Police Lift Scooty With Owner Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. कई बार काफी अजीबोगरीब घटनाओं के वीडियो वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. वीडियो में एक शख़्स अपनी स्कूटी पर बैठा हुआ है और एक क्रेन ने उसे स्कूटी पर बैठे हुए ही ऊपर हवा में उठा रखा है. शख़्स ने अपनी स्कूटी नो-पार्किंग ज़ोन में पार्क कर दी थी. इसके बाद ट्रैफ़िक पुलिस की गाड़ी उठाने वाली क्रेन ने शख़्स को स्कूटी सहित हवा में लटका दिया. जिसके बाद वहां आसपास मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

नागपुर में ट्रैफिक पुलिस का अजीबोगरीब एक्शन

13 सेकेंड का यह वीडियो नागपुर का बताया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, यहां के अंजुमन कॉम्प्लेक्स के पास 22 जुलाई को एक शख़्स ने नो-पार्किंग ज़ोन में अपनी स्कूटी पार्क कर दी थी. जिसके बाद वहां की ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी उठाने वाली क्रेन से शख्स को स्कूटी सहित हवा में उठा दिया.

देखें वीडियो-

A video of #Nagpur @trafficngp went viral on social media after they picked up the scooter parked in the no-parking zone along with the owner. The police lifted a vehicle along with its rider from a no-parking zone near #Anjuman_Complex in Nagpur on July 22. pic.twitter.com/jaSeuQD5Al

— Satya Tiwari (@SatyatTiwari) July 23, 2022